Министр финансов Израиля встретился с премьером Палестины

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 20 фев — РИА Новости. Министр финансов Израиля Моше Кахлон сообщил, что встретился с главой правительства Палестины Рами Хамдаллой и своим палестинским коллегой Шукри Бишарой. Это контакт сторон на самом высоком уровне после решения США признать Иерусалим столицей Израиля, резко обострившего ситуацию в зоне конфликта.

Контакты в таком формате проводятся регулярно и обычно концентрируются на вопросах экономического взаимодействия.

"Сегодня вечером (в понедельник) я встретился в Рамаллахе (на Западном берегу реки Иордан) с палестинским премьер-министром Рами Хамдаллой", — написал Кахлон в Twitter. Он сообщил, что призвал палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем, прерванные почти четыре года назад, и не отвергать американского посредничества.

В свою очередь официальное палестинское информационное агентство ВАФА передает, что на встрече среди прочего обсуждались решения израильских властей о строительстве поселений.

"Палестинская сторона подчеркнула необходимость того, чтобы израильское правительство выполняло свои обязанности по снятию блокады с сектора Газа и содействию перемещению людей и товаров между северными и южными областями, а также между Газой и внешним миром, чтобы облегчить экономические условия в секторе Газа и оживить экономическую жизнь", — говорится в сообщении палестинского агентства.

От услуг США палестинцы отказались после того, как в конце 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.