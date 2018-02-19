Бразильский режиссер рассказал, почему Трамп пришел к власти

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Постоянное состояние страха ведет к тому, что политикам проще манипулировать общественным мнением, обещая населению безопасность, что ведет к росту популярности таких политиков, как президент США Дональд Трамп, считает бразильский режиссер Жозе Падильи, который привез на Берлинский кинофестиваль картину "Операция "Шаровая молния".
По словам Падильи, для израильского солдата быть смелым означает сесть на самолет, рисковать жизнью для своей страны, а для израильского политика быть смелым означает делать то, во что ты действительно веришь, хотя ты знаешь, что могут погибнуть люди.
"Это же справедливо и для современных Палестины и Израиля. Их политикам тяжело вести переговоры, так как они теряют политический вес. Например, когда (экс-президент Египта Хосни) Мубарак вел переговоры с Ясером Арафатом, он сделал ему хорошее предложение, но тот вынужден был сказать "нет", так как это повредило бы ему как политику", — заявил Падилья журналистам в понедельник.
"Сейчас существует постоянное состояние страха и у палестинцев, и у израильтян, чем пользуются радикальные политики. "Проголосуй за меня, и я защищу тебя". Как Трамп, например, который хочет построить стену, чтобы защитить Америку от не знаю чего", — подчеркнул он.