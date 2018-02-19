Бразильский режиссер рассказал, почему Трамп пришел к власти

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Постоянное состояние страха ведет к тому, что политикам проще манипулировать общественным мнением, обещая населению безопасность, что ведет к росту популярности таких политиков, как президент США Дональд Трамп, считает бразильский режиссер Жозе Падильи, который привез на Берлинский кинофестиваль картину "Операция "Шаровая молния".

Фильм Падильи, обладателя "Золотого медведя" Берлинале-2008 за картину "Элитный отряд", основан на реальных событиях и рассказывает, как два члена Народного фронта освобождения Палестины и двое немцев, членов правой экстремистской группировки "Революционные ячейки", угоняют самолет и берут в заложники сотню пассажиров, требуя от правительства Израиля освободить сорок палестинских террористов.

По словам Падильи, для израильского солдата быть смелым означает сесть на самолет, рисковать жизнью для своей страны, а для израильского политика быть смелым означает делать то, во что ты действительно веришь, хотя ты знаешь, что могут погибнуть люди.

"Это же справедливо и для современных Палестины и Израиля. Их политикам тяжело вести переговоры, так как они теряют политический вес. Например, когда (экс-президент Египта Хосни) Мубарак вел переговоры с Ясером Арафатом, он сделал ему хорошее предложение, но тот вынужден был сказать "нет", так как это повредило бы ему как политику", — заявил Падилья журналистам в понедельник.

В настоящее время политикам легко манипулировать общественным мнением, так как они могут просто пообещать безопасность, заметил режиссер.

"Сейчас существует постоянное состояние страха и у палестинцев, и у израильтян, чем пользуются радикальные политики. "Проголосуй за меня, и я защищу тебя". Как Трамп, например, который хочет построить стену, чтобы защитить Америку от не знаю чего", — подчеркнул он.