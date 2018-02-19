Не играть с огнем: политики и эксперты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Роль России на Ближнем Востоке, возможности для политического урегулирования в Сирии и сложности в палестино-израильском урегулировании обсудили в понедельник действующие и бывшие мировые политики, а также эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай", сделав при этом ряд резонансных заявлений.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США не играть с огнем в Сирии и тщательно выверять свои шаги. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона.

Не играть с огнем

Несмотря на то, что сирийская тематика в первый день конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай", была выделена в отдельное обсуждение под названием "Сирия: после войны – жизнь", большинство вопросов было посвящено именно ей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переломным моментом в борьбе с терроризмом в Сирии стало "подключение к этой борьбе РФ в ответ на просьбу законного правительства Сирии".

"Воздушно-космические силы РФ, наша военная полиция в сотрудничестве с нашими партнерами по астанинскому процессу, Ираном и Турцией, а также во взаимодействии на юго-западе Сирии, как вы знаете, с Иорданией и США, создали четыре зоны деэскалации, в которых резко понизился уровень насилия", — сказал Лавров, отметив, что отдельные нарушения в зонах деэскалации случаются.

По его словам, у России все больше сомнений в том, что коалиция во главе с США серьезно намерена бороться с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. Министр также полагает, что действия США в Сирии могут стать очень серьезной проблемой для выполнения решений ООН и сохранения территориальной целостности Сирии.

"Я думаю, что успех сирийского урегулирования зависит не от того, что еще может сделать Россия, а от того еще, что не станут делать США, а лучше бы они перестали играть в очень опасные игры, которые ведут к расчленению сирийского государства", — сказал Лавров, выступая на конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве.

По словам Лаврова, США создают на территориях, "которые опекают к востоку от Евфрата и вплоть до государственной границы Сирии", органы власти, которые "сознательно" формируются таким образом, чтобы "не иметь никакой связи с Дамаском".

"Это может стать очень серьезной проблемой с точки зрения выполнения требований СБ ООН об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Сирии", — констатировал Лавров.

"К сожалению, провокационные шаги, которые США предприняли, причем они вовлекали в эту свою линию на подрыв территориальной целостности САР подразделение партии Демократического союза — это курдская организация, что привело к обострению отношений с Турцией — вы знаете, что сейчас происходит в Африне. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, — будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона", — сказал он.

Точку зрения Дамаска на политику США высказала советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Агрессия Америки против Сирии может отсрочить окончательное объявление нашей победы над террористическими наемниками, но не может изменить того факта, что Америка и западные державы находятся на другой, неправильной стороне истории", — сказала она, выступая на конференции в Москве, организованной клубом "Валдай".

Курды и геополитические игры

Особое внимание участников конференции, как и следовало ожидать, привлекла ситуация в сирийском Африне, где Анкара проводит военную операцию против формирований курдов.

Лавров сообщил, что Москва призывает не использовать курдскую тему в политических целях и не спекулировать на курдском факторе.

"Мы многократно заявляли и это наша принципиальная позиция, что мы полностью поддерживаем законные устремления курдского народа жить в соответствии со своими традициями, со своими обычаями, в соответствии со своей многовековой и славной историей. Одновременно мы считаем неправильным, когда чаяния курдского народа используются кем-то в своих геополитических играх, которые не имеют ничего общего с интересами курдов и с интересами региональной безопасности", — сказал Лавров.

"Я не хочу вдаваться в детали в том, что касается Африна, очень давно между представителями российских ВКС и сирийского правительства были контакты с курдами, которые там находятся, нацеленные на то, чтобы обстановку разрядить и не создавать поводов спекулировать на курдском факторе. К сожалению, в той ситуации этот принцип тоже проявился, и мы сейчас наблюдаем попытку использовать курдов в игре, которая с их интересами ничего общего не имеет", — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Москва призывает "всех, кто сейчас вовлечен в эти процессы, остановиться и все-таки начать договариваться на основе баланса интересов". "А не на основе попыток кого-то переиграть, спекулируя на курдских устремлениях", — заявил он.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что проблему Африна надо решать законным путем, через диалог с сирийским правительством.

"Есть близорукие попытки в Сирии со стороны США для того, чтобы поиграть в геополитические и геоэкономические игры. И, к сожалению, они злоупотребляют некоторыми частями нашего курдского населения. Проблема в Африне может быть решена на основе законных ресурсов, которые есть в нашем распоряжении, через сирийское правительство", — сказал Зариф.

"Хотя мы понимаем озабоченности и тревоги по поводы мотивов США в Сирии, мы считаем, что есть более законные способы разрешения ситуации в Африне. И Иран совместно с Россией и совместно с Сирией делали эти предложения. Мы надеемся, что мы покончим с кошмаром, который там сейчас происходит", — отметил он.

Точку зрения ООН на ситуацию в сирийском Африне высказал замспецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

"Ситуация в Африне — это источник огромной озабоченности для всех. Но дело не только в Африне, а во всей сирийско-турецкой границе. Я не думаю, что какая-либо из сторон, у которых есть интересы в Сирии, желает, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, что возможно достичь соглашения, которое с одной стороны обеспечит защиту интересов и безопасность всех, в том числе и Турции, но в то же время сохранит общую цель — сохранение территориальной целостности и единства Сирии", — сказал он.

"Я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что возможна деэскалация. И если это произойдет в Африне, тогда это распространится на другие территории, потому что там есть и Турция, и сирийское правительство, и РФ там может быть задействована, и США. Все заинтересованы в том, чтобы взять ситуацию под контроль. Я считаю, что это может стать началом нового процесса, который повернет Сирию в более правильном направлении", — добавил он.

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации в Африне.

"Мы свою роль никому не навязываем, но если она окажется востребованной, то мы готовы оказать добрые услуги с тем, чтобы прекратить кровопролитие, найти общие знаменатели", — сказал он журналистам на конференции, организованной клубом "Валдай".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Точка невозврата приближается

Отдельной темой первого дня международной конференции стало ближневосточное урегулирование. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в палестино-израильском урегулировании приближается точка невозврата.

"В складывающихся условиях следует констатировать, что двухгосударственное решение сейчас находится под угрозой. И, хотя эта формула официально не снята с повестки дня, на деле перспективы справедливого урегулирования, основанного на соответствующей международной признанной правовой основе, тают буквально на глазах. Стремительно приближается точка невозврата, за которой лишь только одна опция — одно государство. Но она, как очевидно нам, не устроит ни одно государство", — сказал он

Он также заявил, что возможность переноса российского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим сейчас не стоит на повестке дня.

Богданов пояснил, что окончательный статус, палестинских территорий, включая и вопрос Иерусалима, должен быть определен в ходе двусторонних переговоров между израильтянами и палестинцами.

Ранее, выступая на первой сессии международной конференции по Ближнему Востоку, министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса, рассчитывает получить реакцию на это предложение.

Министр напомнил, что ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования обострилась "после известных решений США" (о признании Иерусалима столицей Израиля).

"Мы стараемся помочь не допустить развала всего переговорного процесса", — заявил Лавров в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что в течение последних нескольких недель Москву посетили Нетаньяху, Аббас и король Иордании.

"Мы убеждены, что иного пути, кроме как прямых договоренностей между палестинцами и израильтянами, нет. Подтверждаем то, что мы сказали полтора года назад о готовности предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров без предварительных условий. Рассчитываем, что это предложение будет замечено, и на него последует реакция", — сообщил Лавров.

Тегеран хочет помириться с Эр-Риядом

Обсуждая тему конфликта в Йемене, глава МИД Ирана Зариф призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией. По его словам, это в интересах всего ближневосточного региона.

"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф.

По его словам, Тегеран и Эр-Рияд вполне могли бы сотрудничать по Ираку, Сирии и другим вопросам.

"Мы не испытываем каких-либо трудностей с тем, чтобы Саудовская Аравия пыталась играть какую-то конструктивную роль в Ираке, во всяком случае это очень правильно. Мы стараемся каким-то образом поправить ошибки прошлого 10-15-летней давности. Предпринимались попытки спонсировать проекты по развитию, мы это все приветствуем",- заявил глава МИД Ирана, отметив необходимость учета мнения Ирака в этом вопросе.

"На Ближнем Востоке есть место для сотрудничества всех стран. Мы можем продвигаться к развитию, процветанию", — добавил Зариф.

Однако при этом, по словам министра, нельзя следовать парадигме по преследованию своих интересов в ущерб интересам других.

*Запрещенная в России террористическая организация