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Не играть с огнем: политики и эксперты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

20:1619.02.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Роль России на Ближнем Востоке, возможности для политического урегулирования в Сирии и сложности в палестино-израильском урегулировании обсудили в понедельник действующие и бывшие мировые политики, а также эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай", сделав при этом ряд резонансных заявлений.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США не играть с огнем в Сирии и тщательно выверять свои шаги. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона.

Не играть с огнем

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
Американцы победили в Сирии самих себя. Теперь пора на выход
Несмотря на то, что сирийская тематика в первый день конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай", была выделена в отдельное обсуждение под названием "Сирия: после войны – жизнь", большинство вопросов было посвящено именно ей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переломным моментом в борьбе с терроризмом в Сирии стало "подключение к этой борьбе РФ в ответ на просьбу законного правительства Сирии".

"Воздушно-космические силы РФ, наша военная полиция в сотрудничестве с нашими партнерами по астанинскому процессу, Ираном и Турцией, а также во взаимодействии на юго-западе Сирии, как вы знаете, с Иорданией и США, создали четыре зоны деэскалации, в которых резко понизился уровень насилия", — сказал Лавров, отметив, что отдельные нарушения в зонах деэскалации случаются.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

По его словам, у России все больше сомнений в том, что коалиция во главе с США серьезно намерена бороться с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. Министр также полагает, что действия США в Сирии могут стать очень серьезной проблемой для выполнения решений ООН и сохранения территориальной целостности Сирии.

"Я думаю, что успех сирийского урегулирования зависит не от того, что еще может сделать Россия, а от того еще, что не станут делать США, а лучше бы они перестали играть в очень опасные игры, которые ведут к расчленению сирийского государства", — сказал Лавров, выступая на конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Война в Сирии продолжится, пока не завершится американская оккупация
По словам Лаврова, США создают на территориях, "которые опекают к востоку от Евфрата и вплоть до государственной границы Сирии", органы власти, которые "сознательно" формируются таким образом, чтобы "не иметь никакой связи с Дамаском".

"Это может стать очень серьезной проблемой с точки зрения выполнения требований СБ ООН об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Сирии", — констатировал Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Лавров продемонстрировал Европе боевой бумеранг
"К сожалению, провокационные шаги, которые США предприняли, причем они вовлекали в эту свою линию на подрыв территориальной целостности САР подразделение партии Демократического союза — это курдская организация, что привело к обострению отношений с Турцией — вы знаете, что сейчас происходит в Африне. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, — будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона", — сказал он.

Точку зрения Дамаска на политику США высказала советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

"Агрессия Америки против Сирии может отсрочить окончательное объявление нашей победы над террористическими наемниками, но не может изменить того факта, что Америка и западные державы находятся на другой, неправильной стороне истории", — сказала она, выступая на конференции в Москве, организованной клубом "Валдай".

Курды и геополитические игры

Боецы сирийской оппозиции и турецкие солдаты около сирийской границы в Хассе, провинция Хатай. 22 января 2018
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Ясные причины и туманные перспективы операции Турции в Африне
Особое внимание участников конференции, как и следовало ожидать, привлекла ситуация в сирийском Африне, где Анкара проводит военную операцию против формирований курдов.

Лавров сообщил, что Москва призывает не использовать курдскую тему в политических целях и не спекулировать на курдском факторе.

"Мы многократно заявляли и это наша принципиальная позиция, что мы полностью поддерживаем законные устремления курдского народа жить в соответствии со своими традициями, со своими обычаями, в соответствии со своей многовековой и славной историей. Одновременно мы считаем неправильным, когда чаяния курдского народа используются кем-то в своих геополитических играх, которые не имеют ничего общего с интересами курдов и с интересами региональной безопасности", — сказал Лавров.

"Я не хочу вдаваться в детали в том, что касается Африна, очень давно между представителями российских ВКС и сирийского правительства были контакты с курдами, которые там находятся, нацеленные на то, чтобы обстановку разрядить и не создавать поводов спекулировать на курдском факторе. К сожалению, в той ситуации этот принцип тоже проявился, и мы сейчас наблюдаем попытку использовать курдов в игре, которая с их интересами ничего общего не имеет", — подчеркнул глава МИД РФ.

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии

Лавров добавил, что Москва призывает "всех, кто сейчас вовлечен в эти процессы, остановиться и все-таки начать договариваться на основе баланса интересов". "А не на основе попыток кого-то переиграть, спекулируя на курдских устремлениях", — заявил он.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что проблему Африна надо решать законным путем, через диалог с сирийским правительством.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на церемонии в Анкаре, Турция. 22 января 2018
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
Эрдоган рассказал, как и когда завершится операция "Оливковая ветвь"
"Есть близорукие попытки в Сирии со стороны США для того, чтобы поиграть в геополитические и геоэкономические игры. И, к сожалению, они злоупотребляют некоторыми частями нашего курдского населения. Проблема в Африне может быть решена на основе законных ресурсов, которые есть в нашем распоряжении, через сирийское правительство", — сказал Зариф.

"Хотя мы понимаем озабоченности и тревоги по поводы мотивов США в Сирии, мы считаем, что есть более законные способы разрешения ситуации в Африне. И Иран совместно с Россией и совместно с Сирией делали эти предложения. Мы надеемся, что мы покончим с кошмаром, который там сейчас происходит", — отметил он.

Точку зрения ООН на ситуацию в сирийском Африне высказал замспецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
"Наглость силы". Дипломат прокомментировал действия США в Сирии
"Ситуация в Африне — это источник огромной озабоченности для всех. Но дело не только в Африне, а во всей сирийско-турецкой границе. Я не думаю, что какая-либо из сторон, у которых есть интересы в Сирии, желает, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, что возможно достичь соглашения, которое с одной стороны обеспечит защиту интересов и безопасность всех, в том числе и Турции, но в то же время сохранит общую цель — сохранение территориальной целостности и единства Сирии", — сказал он.

"Я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что возможна деэскалация. И если это произойдет в Африне, тогда это распространится на другие территории, потому что там есть и Турция, и сирийское правительство, и РФ там может быть задействована, и США. Все заинтересованы в том, чтобы взять ситуацию под контроль. Я считаю, что это может стать началом нового процесса, который повернет Сирию в более правильном направлении", — добавил он.

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Эрдоган заявил Путину, что операция в Африне продолжится
В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации в Африне.

"Мы свою роль никому не навязываем, но если она окажется востребованной, то мы готовы оказать добрые услуги с тем, чтобы прекратить кровопролитие, найти общие знаменатели", — сказал он журналистам на конференции, организованной клубом "Валдай".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Точка невозврата приближается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров оценил шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной
Отдельной темой первого дня международной конференции стало ближневосточное урегулирование. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в палестино-израильском урегулировании приближается точка невозврата.

"В складывающихся условиях следует констатировать, что двухгосударственное решение сейчас находится под угрозой. И, хотя эта формула официально не снята с повестки дня, на деле перспективы справедливого урегулирования, основанного на соответствующей международной признанной правовой основе, тают буквально на глазах. Стремительно приближается точка невозврата, за которой лишь только одна опция — одно государство. Но она, как очевидно нам, не устроит ни одно государство", — сказал он

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

Он также заявил, что возможность переноса российского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим сейчас не стоит на повестке дня.

Богданов пояснил, что окончательный статус, палестинских территорий, включая и вопрос Иерусалима, должен быть определен в ходе двусторонних переговоров между израильтянами и палестинцами.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский призвал к возобновлению палестино-израильского диалога
Ранее, выступая на первой сессии международной конференции по Ближнему Востоку, министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса, рассчитывает получить реакцию на это предложение.

Министр напомнил, что ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования обострилась "после известных решений США" (о признании Иерусалима столицей Израиля).

"Мы стараемся помочь не допустить развала всего переговорного процесса", — заявил Лавров в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

Сотрудники полиции, Израиль. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой полиции Израиля
В Израиле рассказали, как могли погибнуть протестующие в Газе
Он отметил, что в течение последних нескольких недель Москву посетили Нетаньяху, Аббас и король Иордании.

"Мы убеждены, что иного пути, кроме как прямых договоренностей между палестинцами и израильтянами, нет. Подтверждаем то, что мы сказали полтора года назад о готовности предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров без предварительных условий. Рассчитываем, что это предложение будет замечено, и на него последует реакция", — сообщил Лавров.

Тегеран хочет помириться с Эр-Риядом

Обсуждая тему конфликта в Йемене, глава МИД Ирана Зариф призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией. По его словам, это в интересах всего ближневосточного региона.

Город Аден, Йемен. Архивное фото
© Fotolia / robnaw
Йемен благодарен России за гуманитарную поддержку, заявил посол страны
"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф.

По его словам, Тегеран и Эр-Рияд вполне могли бы сотрудничать по Ираку, Сирии и другим вопросам.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп обвинил Иран в сознательной эскалации напряженности в регионе
"Мы не испытываем каких-либо трудностей с тем, чтобы Саудовская Аравия пыталась играть какую-то конструктивную роль в Ираке, во всяком случае это очень правильно. Мы стараемся каким-то образом поправить ошибки прошлого 10-15-летней давности. Предпринимались попытки спонсировать проекты по развитию, мы это все приветствуем",- заявил глава МИД Ирана, отметив необходимость учета мнения Ирака в этом вопросе.

"На Ближнем Востоке есть место для сотрудничества всех стран. Мы можем продвигаться к развитию, процветанию", — добавил Зариф.

Однако при этом, по словам министра, нельзя следовать парадигме по преследованию своих интересов в ущерб интересам других.

*Запрещенная в России террористическая организация

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Мураз Аджоев
Резолюция 2254 СБ ООН ПО Сирии была принята в декабре 2015 года. Требования этой резолюции не выполнены, а все основополагающие принципы Устава ООН, нормы международного гуманитарного права не соблюдаются, особенно в части обеспечения надлежащего уважения и осуществления неотъемлемого права автохтонного курдского народа на свободное самоопределение и свободный выбор своего будущего на своей родной земле, на террритории Западного Курдистана. Курдский народ никогда не был и не считался составной частью так называемой «Сирийской нации» или «Сирийского народа». Да, Курдский народ был самым дискриминируемым, угнетаемым, уничтожаемым и бесправным «компонентом» Сирийской арабской республики на протяжении всех десятилетий существования этого искусственно созданного, кровавого преступного диктаторского государства. Курдский народ «сыт по горло» ненавистью врагов и лицемерием доброжелателей. Достаточно.
21:10
19.02.2018
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