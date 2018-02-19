Пушков прокомментировал запрет Киева на поставку двигателей для Ан-148

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение киевских властей о запрете поставок в Россию двигателей Д-436 для самолетов Ан-148. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"В Киеве — в своём репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве", — написал политик.

В Киеве — в своём репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что на Украине приняли решение прекратить поставки двигателей Д-436 в Россию. Эти силовые установки монтируются на некоторые самолеты, выпущенные концерном "Антонов".

В воскресенье, 11 февраля, Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился в Подмосковье. В Международном авиационном комитете (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения стало обледенение приемников полного давления, из-за которого разошлись показатели скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.