Россия направила ноты протеста Украине из-за нападений на здание РЦНК

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Посольство РФ после нападений на здание Россотрудничества в Киеве направило ноты протеста в МИД Украины, сообщил МИД РФ.

"Посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины, оперативно распространено заявление для печати. Оценку случившегося дали наши диппредставительства в ОБСЕ и США. Внимание было обращено на имеющие место на современной Украине крайне опасные тенденции, несущие угрозу международной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ.

В воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

Днем ранее около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.

* Экстремистская организация, запрещенная в России