Россия призвала Украину положить конец выходкам националистов

Главное за 19 февраля 2018 года (7)

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва призывает Киев положить конец выходкам радикал-националистов и создать условия для безопасной работы российских учреждений на Украине, говорится в сообщении на сайте МИД.

В связи с серией нападений на российские объекты в министерство вызвали временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского. В ведомстве отметили, что "продолжающиеся бесчинства украинских националистов-русофобов" происходят "с подачи киевских властей".

При этом МИД подчеркнул, что Россия обеспокоена отсутствием реакции на "агрессивный национализм" на Украине со стороны "зарубежных покровителей киевских властей".

Нападения на российские учреждения

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Российского центра науки и культуры и устроили там погром.

На следующий день радикалы забросали здание представительства Россотрудничества камнями и яйцами, облили краской, разбили окна. Возле него дежурили правоохранители, но они не препятствовали погрому. Украинская полиция расторгла договор об охране здания "в связи с форсмажорными обстоятельствами".

В этот же день члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* атаковали здания Сбербанка.

Россия направила Киеву ноту протеста, а также потребовала найти и наказать виновных.

* Экстремистская организация, запрещена в России