Омбудсмен ДНР обсудила с руководителями МККК обмен пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова в понедельник обсудила с главой делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Аланом Эшлиманом и главой Донецкого офиса МККК Мишелем Саадом обмен пленными в Донбассе, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

По данным ведомства, встреча прошла в закрытом режиме. В ходе визита обсуждались вопросы обмена пленными.

"В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы осуществления второго этапа обмена удерживаемыми лицами, основные препятствия, а также аргументы, выдвинутые украинской стороной… Кроме того, во время встречи поднимался вопрос об освобождении граждан Российской Федерации, которых украинская сторона отказалась освобождать, исключив в одностороннем порядке их из списка на обмен", — сказал представитель ведомства.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают. Адвокат Валентин Рыбин заявил РИА Новости, что его подзащитный, россиянин Евгений Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти на Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям ДНР в рамках обмена пленными.