МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Неопределенная позиция США по ближневосточному урегулированию негативно отражается на обстановке в регионе, заявил замгенсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.

"Что касается позиции США, то она непонятна, и мы видим очень серьезные колебания в связи с этим. Это в особенности касается предложения по Иерусалиму — отказ фактический от концепции урегулирования, неясное отношение, отсутствие дорожных карт, которые имели бы некие вехи, четко обозначенные для решения этого конфликта", — заявил Заки в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме того, отметил он, США стоят на произраильских позициях. "Такая неясность оказывает еще в большей степени негативное воздействие на всю обстановку", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.