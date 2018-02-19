Во Львове планируют демонтировать стелу победителям нацизма

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Стелу Монумента славы планируют демонтировать во Львове из-за аварийного состояния конструкции, заявил в понедельник заместитель львовского мэра Андрей Москаленко.

Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.

"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об обследовании технического состояния монумента. В частности, мы заказали исследование у Львовской политехники относительно состояния ключевых конструкций, и, согласно выводам, общее состояние несущих конструкций – аварийное, и они подлежат демонтажу", — цитирует Москаленко местное издание Zaxid.net.

По его словам, демонтажные работы планируют начать весной. Также заместитель мэра сообщил, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".