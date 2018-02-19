В Еврокомиссии рассказали о работе по противодействию "русской угрозе"

БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия осознает возможность вмешательства РФ в выборы депутатов Европарламента и продолжает работу по противодействию дезинформации, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Выборы депутатов Европарламента пройдут в мае 2019 года.

"Мы не наивны, мы осознаем (ситуацию). Мы уже неоднократно обсуждали в этом пресс-зале нашу работу по противодействию фейковым новостям и дезинформации. Сейчас я не буду повторять это", — сказал Схинас, отвечая на вопрос журналиста, осознает ли ЕК угрозу российского вмешательства в выборы.

При этом он отказался вдаваться в подробности, порекомендовав изучить ранее опубликованные документы о борьбе ЕК с дезинформацией.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В марте 2015 года решением глав государств и правительств ЕС была создана Оперативная группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) в рамках кампании "ЕС против дезинформации", направленной на улучшение прогнозирования и реагирования на "прокремлевскую дезинформацию".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что этот документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.