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Москалькова обратилась в минюст США из-за условий содержания Ярошенко

15:0319.02.2018
(обновлено: 15:22 19.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору федерального бюро тюрем (ФБТ) министерства юстиции США Марку Инчу в связи с ужесточившимися условиями содержания российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской колонии Форт Дикс, сообщается на сайте омбудсмена.

Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
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В опубликованном на сайте обращении Москальковой отмечается, что Ярошенко нельзя покупать лекарства и продукты питания, ему запрещены прогулки. Кроме того, омбудсмен указала на тот факт, что в марте Ярошенко планируют ограничить количество свиданий.

"Убедительно прошу вас, уважаемый господин Инч, дать указание должностным лицам проверить соответствие условий содержания гражданина Ярошенко всем установленным стандартам ФБТ. Также рассчитываю на ваше содействие гражданину Ярошенко в восстановлении права на покупку необходимых продуктов и лекарств, получении необходимой медицинской помощи, а также отмены ограничений в прогулках и предоставлении свиданий", — написала Москалькова в обращении.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault
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В своем письме омбудсмен отметила, что такое ужесточение условий содержания противоречит как имеющимся международным стандартам, так и принципам, заявленным в политике ФБТ, которая гарантирует "гуманное отбывание осужденными лишения свободы".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

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