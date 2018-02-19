В Казахстане задержали киргизского депутата

БИШКЕК, 19 фев – РИА Новости. В Казахстане в ходе крупной спецоперации задержаны 29 человек, среди которых таможенники, брокеры, посредники, представители криминалитета и правоохранительных органов. В числе задержанных — депутат Жогорку Кенеша (парламент Киргизии – Sputnik) Асылбек уулу Дамирбек и еще три гражданина Киргизии.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан , спецоперацию проводили 15 и 16 февраля в Алматинской, Жамбыльской и Южно-Казахстанской областях.

Ее целью было пресечение деятельности организованных преступных групп, занимающихся контрабандой на приграничных территориях.

По информации киргизских СМИ, суд Алма-Аты принял решение арестовать всех задержанных.

Министерство иностранных дел республики направило ноту в Казахстан. Сейчас ведомство проводит работу с компетентными органами соседней страны и выясняет обстоятельства произошедшего.

Также соответствующий запрос казахским коллегам направила Генеральная прокуратура Киргизии.

Как отмечает Sputnik, Асылбек уулу Дамирбек является членом фракции "Кыргызстан". В связи с его задержанием депутаты провели внеочередное заседание.

В секретариате фракции рассказали, что задержанный внес огромный вклад в развитие спорта, выступая от имени Киргизии и Казахстана в соревнованиях по спортивной борьбе. Утверждается, что Асылбек уулу Дамирбек — "активный депутат, который акцентирует внимание на решении ряда социально-экономических проблем в регионах".

"Опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью для фракции "Кыргызстан". По предварительным данным, есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным обвинениям. Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными органами Казахстана с соблюдением законов и не нарушая прав граждан Кыргызстана", — говорится в сообщении секретариата.

Там также отметили, что фракция тесно взаимодействует с Министерством иностранных дел Киргизии и правоохранительными органами.

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