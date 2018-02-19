В Алжире обеспокоены возвращением в регион боевиков из зон конфликтов

Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Алжир обеспокоен активизацией террористических группировок в регионе и возвращением боевиков из зон конфликтов, заявил в понедельник министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Нас сейчас окружает огромное количество стран, которые находятся в состоянии конфликта и кризиса, это и Западная Сахара, и Ливия, Мали и другие страны. Поэтому ситуация в Алжире очень хрупкая. Помимо этого мы наблюдаем интенсификацию в деятельности террористических группировок в нашем регионе, это и ИГ* и другие группировки", — сказал он.

"Мы также столкнулись с возвращением иностранных боевиков, которые всё более массово возвращаются в страны после проведения антитеррористических операций за рубежом, это тоже очень ослабляет ситуацию в области безопасности", — добавил он.

Министр добавил, что Алжир в настоящее время прилагает усилия в сотрудничестве с региональными и международными партнерами для урегулирования ситуации в Ливии.

* Запрещенная в России террористическая организация