В Алжире обеспокоены возвращением в регион боевиков из зон конфликтов

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Алжир обеспокоен активизацией террористических группировок в регионе и возвращением боевиков из зон конфликтов, заявил в понедельник министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы также столкнулись с возвращением иностранных боевиков, которые всё более массово возвращаются в страны после проведения антитеррористических операций за рубежом, это тоже очень ослабляет ситуацию в области безопасности", — добавил он.
Министр добавил, что Алжир в настоящее время прилагает усилия в сотрудничестве с региональными и международными партнерами для урегулирования ситуации в Ливии.
* Запрещенная в России террористическая организация