В Харькове задержали подозреваемого в ложном минировании кафе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Харькова по подозрению в ложном сообщении о минировании кафе, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, 17 февраля поступило сообщение о минировании кафе, правоохранители для проверки эвакуировали 75 человек. Осмотрев помещение, бомбу они не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

"В совершении данного уголовного преступления полиция разоблачила 30-летнего харьковчанина. Он объяснил следователям, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Работники не впустили его в кафе, поэтому он решил позвонить в полицию и сообщить о его минировании", — говорится в опубликованном в Facebook сообщении полиции.

Мужчину задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Верховная рада Украины в 2012 году в связи с увеличением количества ложных сообщений о минировании зданий ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение, теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.