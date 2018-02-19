В Харькове задержали подозреваемого в ложном минировании кафе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Харькова по подозрению в ложном сообщении о минировании кафе, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В совершении данного уголовного преступления полиция разоблачила 30-летнего харьковчанина. Он объяснил следователям, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Работники не впустили его в кафе, поэтому он решил позвонить в полицию и сообщить о его минировании", — говорится в опубликованном в Facebook сообщении полиции.
Мужчину задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Верховная рада Украины в 2012 году в связи с увеличением количества ложных сообщений о минировании зданий ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение, теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.