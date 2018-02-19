В ЛНР заявили, что силовики пытаются найти бреши в обороне ополченцев

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (167)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики пытаются найти бреши в обороне Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков в районе населенного пункта Желобок у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных.

"Украинские каратели активизировали воздушную разведку на участке местности в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Трехизбенка. Не исключено, что после неудачной провокации в районе населенного пункта Желобок, противник пытается найти слабые места в нашей обороне", — заявил представитель Народной милиции.

Он уточнил, что не исключает новых провокаций на данном направлении.