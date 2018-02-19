В Одессе при обрушении части стены жилого дома пострадала женщина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Часть стены двухэтажного жилого дома обрушилась в Одессе, пострадала женщина, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении. Происшествие произошло в ночь на понедельник.

По данным ведомства, во время разбора конструкций разрушенной стены спасатели обнаружили женщину, ее госпитализировали. Причины инцидента устанавливаются.