Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Месахелем в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Месахелем в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия ценит роль Алжира в обеспечении стабильности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень ценим роль Алжира в обеспечении региональной стабильности, подавлении террористических угроз", — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем.

Глава российского МИД добавил, что стороны продолжат диалог по внешнеполитическому взаимодействию.

"Я думаю, что эта встреча позволяет нам обменяться мнениями по самым различным вопросам по борьбе с различными кризисами, я имею в виду не только в Сахаро-Сахельском регионе, но также кризисы, которые возникают на Ближнем Востоке – вопрос Сирии и других регионов, вопросы, которые беспокоят как Алжир, так и Российскую Федерацию", — сказал в свою очередь глава МИД Алжира.

По его словам, после подписания в 2001 году Декларации о стратегическом партнерстве взаимоотношения двух стран получили мощный толчок к развитию.

Он добавил, что визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, состоявшийся ранее, дал возможность диверсифицировать отношения стран.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.