В Индии при подрыве автомобиля на мине погиб политик

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев — РИА Новости. Четыре человека, включая оппозиционного политика, погибли при подрыве автомобиля на мине в штате Мегхалая на востоке Индии, пишет газета Times of India со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Инцидент произошел в ночь на понедельник примерно в 250 километрах от административного центра штата города Шиллонг. На момент взрыва в машине находился кандидат на предстоящих выборах в законодательный орган штата от Индийского национального конгресса (ведущей оппозиционной партии страны — ред.) Джонатон Сангма. Вместе с ним в машине находились его водитель и двое сотрудников полиции.

"Прогремевший взрыв причинил автомобилю, в котором ехал Сангма, максимально возможный урон. Все находившиеся внутри машины люди погибли на месте", — сообщил изданию представитель полиции штата.

Следствие полагает, что за данной атакой стоят члены одной из четырех экстремистских группировок, действующих на территории штата и добивающихся выхода Мегхалаи из состава Индии.

"Определенно, это дело рук боевиков. Мы намерены выяснить, какие средства они задействовали при изготовлении мины", — добавил сотрудник правоохранительных органов.