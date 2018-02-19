В Багдаде суд вынес смертный приговор гражданке Турции за связи с ИГ*

КАИР, 19 фев — РИА Новости. Центральный уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни гражданку Турции за причастность к деятельности террористической организации ИГ*, сообщает в понедельник египетское издание "Аль-Ватан".

По информации издания, 48-летняя гражданка Турции прибыла в Ирак вместе со своим мужем и двумя сыновьями, так как их семья желала находиться "в исламском государстве*, которое живет по правилам шариата". Однако, по ее словам, муж и двое сыновей погибли в результате авиаударов.

Кроме того, к различным тюремным срокам приговорены еще десять гражданок Турции в возрасте от 20 до 50 лет. Они также прибыли в Ирак со своими мужьями, которые позже погибли в боевых действиях в этой стране. Женщин задержали в Мосуле и Тель-Афаре, которые находились долгое время под контролем ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России