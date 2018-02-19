Шаманов: часть правящих элит в США все еще живет в парадигме холодной войны

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Значительная часть правящих элит в США по-прежнему оперирует понятиями эпохи холодной войны, оценивая Россию так же, как тогда СССР, заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Значительная часть правящих американских элит по-прежнему живёт в парадигме холодной войны, оценивая современную Россию критически… на основании своего прежнего отношения к СССР", — сказал Шаманов на встрече с иностранными военными атташе в Госдуме.

Он отметил, что Вашингтон продолжает свой деструктивный курс в отношении России.

"После смены демократической администрации на республиканскую во главе с Трампом Вашингтон продолжил деструктивный курс в отношении России и её союзников. Антироссийская составляющая осталась стержневым элементом как внутренней, так и внешней политики этого государства", — подчеркнул глава думского комитета.