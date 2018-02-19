В Польше возмущены задержанием в Белоруссии журналиста телеканала "Белсат"

ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий выразил возмущение задержанием в Белоруссии журналиста телеканала "Белсат".
"Я ожидаю, что власти обеспечат ему медицинскую помощь, контакт с адвокатом и семьей, а также накажут виновных", — заявил замглавы польского МИД.
Также он добавил, что "местные власти должны обеспечить полную прозрачность выборов.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что в воскресенье на одном из избирательных участков в Минске сотрудниками милиции был задержан и избит журналист Андрей Козел.
В сообщении отмечается, что журналист вел трансляцию с участка в Facebook, его задержали четверо сотрудников милиции, которые пытались запретить съемку, однако журналист заявил о своем праве на нее. В сообщении со ссылкой на слова его жены говорится, что сотрудники милиции силой выволокли журналиста из помещения, у него разбита голова от удара о стеклянную дверь.
"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Ориентируется на освещение событий в Белоруссии. Канал в республике не зарегистрирован, ряд журналистов канала наказывались штрафами за работу в стране без аккредитации. Основная редакция телеканала находится в Варшаве.
В конце марта прошлого года "Белсат" заявил, что белорусские правоохранительные органы провели с санкции прокуратуры обыски в его минских офисах. Пресс-служба главного управления внутренних дел горисполкома Минска заявила, что обыски связаны с проверкой по факту незаконного использования товарного знака. "Белсат" связал обыски с освещением телеканалом акций протеста в Минске.