В Польше возмущены задержанием в Белоруссии журналиста телеканала "Белсат"

ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий выразил возмущение задержанием в Белоруссии журналиста телеканала "Белсат".

"Я возмущен брутальным избиением и арестом Андрея Козела, доверенного лица одного из кандидатов на местных выборах, которые проходят в Белоруссии", — написал Чихоцкий в Twitter , добавив, что уже связался с коллегами и женой Козела.

"Я ожидаю, что власти обеспечат ему медицинскую помощь, контакт с адвокатом и семьей, а также накажут виновных", — заявил замглавы польского МИД.

Также он добавил, что "местные власти должны обеспечить полную прозрачность выборов.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что в воскресенье на одном из избирательных участков в Минске сотрудниками милиции был задержан и избит журналист Андрей Козел.

В сообщении отмечается, что журналист вел трансляцию с участка в Facebook, его задержали четверо сотрудников милиции, которые пытались запретить съемку, однако журналист заявил о своем праве на нее. В сообщении со ссылкой на слова его жены говорится, что сотрудники милиции силой выволокли журналиста из помещения, у него разбита голова от удара о стеклянную дверь.

В воскресенье в Белоруссии прошли местные выборы, в ходе которых должно быть распределено немногим более 18 тысяч депутатских мандатов. В стране планируется сформировать Минский городской совет, шесть областных советов, а также городские, районные и сельские советы депутатов. Явка на выборах депутатов в местные советы Белоруссии составила 77,05%.

"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Ориентируется на освещение событий в Белоруссии. Канал в республике не зарегистрирован, ряд журналистов канала наказывались штрафами за работу в стране без аккредитации. Основная редакция телеканала находится в Варшаве.

В конце марта прошлого года "Белсат" заявил, что белорусские правоохранительные органы провели с санкции прокуратуры обыски в его минских офисах. Пресс-служба главного управления внутренних дел горисполкома Минска заявила, что обыски связаны с проверкой по факту незаконного использования товарного знака. "Белсат" связал обыски с освещением телеканалом акций протеста в Минске.