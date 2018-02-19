Лавров рассказал, к чему приведет решение США по Иерусалиму

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля во многом обусловлено антииранским уклоном, это чревато обострение обстановки в регионе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном. Это наблюдается в Сирии, наблюдается в Йемене и даже последние развития событий вокруг палестинской проблемы, включая объявление Вашингтоном своего решения признать Иерусалим как исключительно столицу Израиля, — оно в значительной мере продиктовано тем же самым антииранским уклоном", — сказал Лавров, выступая на конференции "Ближневосточный Валдай".

"И то, и другое, мне кажется, рискует обострить ситуацию в регионе, которая и без того весьма и весьма плачевная", — добавил глава МИД РФ.