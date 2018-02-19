Лавров назвал печальным то, что от Сербии требуют антироссийского подхода

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Требование со стороны Евросоюза к Сербии взять за основу внешнеполитические лозунги и подходы ЕС, включая их антироссийский компонент, печально и противоречит российско-европейским заявлениям, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его оценке, эта линия "абсолютно противоречит всем нашим совместным заявлениям, которые принимались после окончания "холодной войны" (в том числе в ОБСЕ) о том, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
"Именно это пытаются сделать… стремясь встроить Балканы в политику разделительных линий, в политику окружения России военной инфраструктурой Альянса в грубейшее нарушение тех самых "джентельменских" договорённостей, которые заключали в свое время товарищи и джентльмены", — отметил Лавров, имея ввиду договоренности на высшем уровне времен роспуска Варшавского договора, что НАТО не будет расширяться на восток.