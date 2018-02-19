Лавров назвал печальным то, что от Сербии требуют антироссийского подхода

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Требование со стороны Евросоюза к Сербии взять за основу внешнеполитические лозунги и подходы ЕС, включая их антироссийский компонент, печально и противоречит российско-европейским заявлениям, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы приводили пример требования к Сербии взять за основу внешнеполитические лозунги и подходы ЕС, включая их антироссийский компонент. Это прискорбно, печально. Очень надеюсь, что это будут осознавать постепенно те, кто ведет эту линию", — заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА"

По его оценке, эта линия "абсолютно противоречит всем нашим совместным заявлениям, которые принимались после окончания "холодной войны" (в том числе в ОБСЕ) о том, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

"Именно это пытаются сделать… стремясь встроить Балканы в политику разделительных линий, в политику окружения России военной инфраструктурой Альянса в грубейшее нарушение тех самых "джентельменских" договорённостей, которые заключали в свое время товарищи и джентльмены", — отметил Лавров, имея ввиду договоренности на высшем уровне времен роспуска Варшавского договора, что НАТО не будет расширяться на восток.