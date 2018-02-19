Российский вектор Сербии отвечает интересам ее народа, заявил Лавров

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российский вектор Сербии отвечает интересам ее народа, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."БЕТА".
Отвечая на вопрос, что президенту Сербии когда-то придется выбирать между РФ и ЕС, Лавров заметил, что "это будет выбор руководства Сербии".
"Я уверен, что он будет делаться с полным осознанием ответственности перед сербским народом. Если требования, которые выдвигает Евросоюз, будут встречены сербским народам с поддержкой, то это будет его выбор. И президент, конечно, как и любой руководитель государства, должен выражать настроение своего народа. Думаю, президент Сербии Александр Вучич в полной мере ощущает эту ответственность", — сообщил он.