Российский вектор Сербии отвечает интересам ее народа, заявил Лавров

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российский вектор Сербии отвечает интересам ее народа, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Сербии Александр Вучич, упоминая приоритеты Сербии – задачу вступления в Евросоюз — никогда не говорил о том, что это будет сделано за счет России. Наоборот, он подчеркивал, что российский вектор внешней политики и сотрудничества останется очень важным для Сербии. Я убежден, что это отвечает интересам сербского народа", — заявил Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА"

Отвечая на вопрос, что президенту Сербии когда-то придется выбирать между РФ и ЕС, Лавров заметил, что "это будет выбор руководства Сербии".

"Я уверен, что он будет делаться с полным осознанием ответственности перед сербским народом. Если требования, которые выдвигает Евросоюз, будут встречены сербским народам с поддержкой, то это будет его выбор. И президент, конечно, как и любой руководитель государства, должен выражать настроение своего народа. Думаю, президент Сербии Александр Вучич в полной мере ощущает эту ответственность", — сообщил он.