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Россия надеется на ответственный подход ЕС в диалоге между Сербией и Косово

10:0319.02.2018
(обновлено: 10:09 19.02.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва выступает за решение проблем между Белградом и Приштиной через диалог между ними и рассчитывает, что ЕС как посредник будет вести себя более ответственно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербскому информационному агентству "БЕТА".

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Еще раз подчеркну, мы выступаем исключительно за решение всех проблем между Белградом и Приштиной через диалог между ними. Рассчитываем, что Евросоюз как посредник будет вести себя более ответственно и решительно. Примем любое решение, которое будет согласовано руководством в Белграде и представителями Приштины", — сказал Лавров в интервью сербскому информационному агентству "БЕТА".

Он подчеркнул, что согласно резолюции 1244 СБ ООН Автономный край Косово является частью Сербии.

"В косовском вопросе мы даже не столько поддерживаем Сербию, сколько решение высшего международного органа, отвечающего за проблемы международного мира и безопасности. Резолюции 1244 СБ ООН никто не отменял. Из этого нужно исходить", — отметил глава МИД РФ.

Разорванный плакат сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
© AFP 2018 / Armend Nimani
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Москва согласилась с тем, что Евросоюз взял на себя роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, который был запущен, напомнил Лавров. "Я считаю это правильным, такой диалог необходим. Его основой должна быть резолюция 1244 СБ ООН. Евросоюз, запросив у ГА ООН полномочия посредничать, их получил. Резолюция была принята. Мы очень рассчитываем, что будут предприняты дополнительные усилия со стороны Брюсселя, чтобы хоть как-то продвигаться вперед", — добавил он.

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ также указал на то, что термин "полная нормализация отношений" между Белградом и Приштиной был придуман самим Евросоюзом. "До сих пор, насколько я припоминаю, Брюссель нам не объяснил, что под этим термином подразумевается. Мы исходим из того, что инициативы, которые выдвигал Брюссель в рамках диалога между Белградом и Приштиной и которые были поддержаны и Белградом и Приштиной, необходимо реализовать. В первую очередь, имею в виду обязательства сторон, в частности, Приштины создать сообщество сербских муниципалитетов Косово", — сказал он.

Рамуш Харадинай. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu
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"Прошло уже, если я не ошибаюсь, года четыре, как это обязательство было принято. Ничего не было сделано, потому что приштинские лидеры не хотят выполнять обещанное, а Евросоюз не хочет на них слишком сильно давить исключительно по геополитическим соображениям, не желая признавать, что геополитический проект с односторонней провозглашённой независимостью Косово не идет в том направлении, в котором он был задуман", — отметил Лавров.

Полицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице
© AP Photo / Bojan Slavkovic
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Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Это Сообщество до сих пор не сформировано.

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