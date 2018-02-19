В Иране возобновили поиски в районе крушения ATR-72

Родственники пассажиров иранского самолета Aseman Airlines EP3704, потерпевшего крушение, перед мечетью около аэропорта в Тегеране. 18 февраля 2018

Родственники пассажиров иранского самолета Aseman Airlines EP3704, потерпевшего крушение, перед мечетью около аэропорта в Тегеране. 18 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Погодные условия в предполагаемом месте крушения иранского пассажирского самолета, на борту которого находились более 60 человек, улучшились, проводится поисковая операция, сообщает телеканал Press TV.

Накануне из-за плохой погоды власти приостановили поиски в предполагаемом районе авиакатастрофы. Как отмечает телеканал, сейчас в операции участвуют вертолеты и поисковые отряды. Специалисты намерены подойти к месту крушения с разных сторон.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.