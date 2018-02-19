В Таиланде задержали подозреваемого в ограблении пожилого британца

БАНГКОК, 19 фев – РИА Новости. Шестидесятисемилетний гражданин Великобритании задержан полицией в столице Таиланда по подозрению в ограблении нескольких соотечественников, своих ровесников, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.
Нападавший снял с руки жертвы часы стоимостью более 6 тысяч долларов, отобрал ценных вещей примерно на такую же сумму, завладел кредитной картой постояльца и заставил его сообщить ее пин-код, после чего насильно влил ему в рот снотворное, и когда постоялец заснул, покинул помещение, пишет газета.
Следователи отделения полиции района Лумпхини в Бангкоке, на территории которого произошло ограбление, выяснили, что в пятизвездочных отелях делового центра Бангкока за последние месяцы произошли несколько абсолютно идентичных по почерку преступлений, и собираются предъявить задержанному обвинения и по этим эпизодам, сообщает Nation.