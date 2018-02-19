В Индии застрелили неизвестного, пытавшегося проникнуть на базу ВВС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев — РИА Новости. Неизвестный попытался незаконно проникнуть на территорию базы ВВС Индии в округе Будгам штата Джамму и Кашмир, но был застрелен часовым, сообщила в понедельник полиция штата.

"Около полуночи человек, предположительно, имевший психические отклонения, попытался проникнуть в зону безопасности базы ВВС в округе Будгам. Он проигнорировал предупреждения часового, который выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть его. Тогда часовой открыл огонь по нарушителю, в результате чего тот скончался", — сказано в сообщении полиции, размещенном в ее аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В правоохранительных органах информировали, что к настоящему моменту личность погибшего установлена. Его мотивы пока остаются неизвестны. Власти ведут расследование случившегося.