В Мексике сообщили об убийстве двух агентов генпрокуратуры

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики в воскресенье официально подтвердила факт убийства двух своих агентов членами преступной группировки.

Двое служащих Агентства криминальных расследований в составе генпрокуратуры пропали в штате Наярит в начале февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Затем похитители разместили в социальных сетях видео с агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами. Позднее были обнаружены останки двух человек, предположительно принадлежащие похищенным.

"Генпрокуратура сообщает, что после проведения генетических исследований удалось установить, что обнаруженные в городе Халиско (штат Наярит) тела принадлежат агентам, пропавшим 5 февраля", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас тела уже переданы родственникам для захоронения, близким погибших оказывается психологическая помощь.

"Генпрокуратура в координации с другими службами безопасности правительства Мексики продолжает работу по поиску виновных в этом прискорбном событии", — отмечает ведомство.

К убийству могут быть причастны члены мощного наркокартеля "Халиско-Новое поколение".