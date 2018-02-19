В Мексике сообщили об убийстве двух агентов генпрокуратуры

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики в воскресенье официально подтвердила факт убийства двух своих агентов членами преступной группировки.
"Генпрокуратура сообщает, что после проведения генетических исследований удалось установить, что обнаруженные в городе Халиско (штат Наярит) тела принадлежат агентам, пропавшим 5 февраля", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас тела уже переданы родственникам для захоронения, близким погибших оказывается психологическая помощь.
"Генпрокуратура в координации с другими службами безопасности правительства Мексики продолжает работу по поиску виновных в этом прискорбном событии", — отмечает ведомство.
К убийству могут быть причастны члены мощного наркокартеля "Халиско-Новое поколение".