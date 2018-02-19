В Мексике основные партии окончательно утвердили кандидатов в президенты

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Основные политические силы Мексики в воскресенье окончательно утвердили своих кандидатов в президенты на предстоящих 1 июля выборах.

Они выдвигаются от трех коалиционных объединений. Коалиция "Все за Мексику" (правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и "Зеленая экологическая партия") выдвинула бывшего министра финансов Хосе Антонио Мида. От коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", на выборы идет представитель левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. От коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в которую вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение", — Рикардо Анайя.

Все три кандидата провели в воскресенье встречи со своими сторонниками и однопартийцами. Кандидат Мид заявил, что сфокусируется на борьбе с коррупцией. "Нас просят, чтобы мы отобрали оружие, деньги и собственность у преступников и коррупционеров. И это то, что мы сделаем", — заявил он.

Лопес Обрадор тоже обратился к коррупции, а также к месту личности в истории. "Я не предам народ Мексики. Я сознаю свою историческую ответственность и хочу, чтобы меня запомнили как хорошего президента. Я очень упрямый и настойчивый, и так же буду действовать на посту президента республики, упрямо и настойчиво борясь с коррупцией", — завил он.

Анайя также не обошел тему коррупции. "Я собираюсь бороться с организованной преступностью, но начну с той, что засела в кабинетах. Я собираюсь положить конец пакту о безнаказанности. Мести не будет, будет справедливость", — заявил он. Также Анайя пообещал не платить ни цента за строительство стены на границе с США.

Согласно последнему опросу издания SDP Noticias среди пользователей Facebook, за Лопеса Обрадора сейчас готовы проголосовать 38,4% избирателей. При этом на второй позиции идет кандидат от коалиции "Все за Мексику" Мид. Сейчас его поддерживают 25,7% опрошенных. На третьем месте находится Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", пока он набирает 19,5% голосов.