ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Не исключено, что радикалы на Украине вдохновлены действиями США по захвату дипсобственности России, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Ранее в воскресенье в воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

"Они (действия радикалов на Украине – ред.) продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности", — говорится в заявлении посольства РФ в США.

Комментируя нападение радикалов на здание Россотрудничеста, в дипмиссии напомнили, что это преступление – далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине.

В заявлении отмечается, что непосредственным сигналом к действиям радикалов, видимо, послужили провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага.

"Бесчинства продолжались и после прибытия полиции, которая не остановила радикалов. Преступники не боятся правосудия и не скрывают своих лиц. Радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявляют в посольстве.

В дипмиссии напоминают, что на Украине "поощряются преступления против российской собственности и российских граждан на Украине, власти на законодательном уровне поощряют гонения на каноническую православную церковь, русский язык и культуру". Кроме того, указывают в дипмиссии, в стране "зажимается свобода слова", а нападения на СМИ, журналистов и блогеров стали "обычным явлением".

Накануне около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

* Запрещенная в России экстремистская организация