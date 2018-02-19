ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Не исключено, что радикалы на Украине вдохновлены действиями США по захвату дипсобственности России, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Они (действия радикалов на Украине – ред.) продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности", — говорится в заявлении посольства РФ в США.
Комментируя нападение радикалов на здание Россотрудничеста, в дипмиссии напомнили, что это преступление – далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине.
В заявлении отмечается, что непосредственным сигналом к действиям радикалов, видимо, послужили провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага.
В дипмиссии напоминают, что на Украине "поощряются преступления против российской собственности и российских граждан на Украине, власти на законодательном уровне поощряют гонения на каноническую православную церковь, русский язык и культуру". Кроме того, указывают в дипмиссии, в стране "зажимается свобода слова", а нападения на СМИ, журналистов и блогеров стали "обычным явлением".
Накануне около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.
* Запрещенная в России экстремистская организация