Тиллерсон заявил, что дипломаты работают над решением ядерной проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США будут продолжать дипломатические усилия по решению ядерной проблемы КНДР до тех пор, "пока не упадет первая бомба", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я собираюсь использовать все время, которое у меня есть. Наши дипломатические усилия будут продолжаться, пока не упадет первая бомба. Моя работа в том, чтобы причин для падения бомб не было. Мы точно не знаем, сколько времени осталось", — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS

Таким образом госсекретарь прокомментировать слова сенатора Боба Коркера, который ранее заявил, что у США осталось 9-10 месяцев на дипломатические усилия в плане КНДР, прежде чем они столкнуться с "одним из самых больших военных решений".

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.