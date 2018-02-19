Тиллерсон рассказал, что нервирует США в отношениях с КНДР

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Заявления КНДР о способности поразить ядерными ракетами основную территорию США нервируют Вашингтон, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Это нервирует нас, но это также укрепляет нашу решимость. Такая угроза американцам от такого режима неприемлема", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу CBS

По его словам, в связи с этим администрация США разрабатывает различные, в том числе и военные меры, чтобы "быть готовыми ко всему".

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.