Генсек ООН выразил соболезнования Ирану в связи с авиакатастрофой

ООН, 19 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Ирану в связи с авиакатастрофой в стране, жертвами которой стали 66 человек. Об этом сообщил в воскресенье заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Исламской Республики Иран", — говорится в распространенном заявлении.

Ранее европейские страны выразили соболезнования Ирану в связи с крушением пассажирского самолета.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.