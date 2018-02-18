Суд в Ираке приговорил 17-летнюю немку к тюрьме за членство в ИГ*

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Иракский суд по делам несовершеннолетних приговорил 17-летнюю гражданку ФРГ Линду В. к шести годам тюрьмы за членство в ИГ* и незаконное пересечение границы Ирака, пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в юридических кругах страны.

Слушания по делу Линды В. проходили в Багдаде, однако в связи с тем, что подсудимая является несовершеннолетней, подробности процесса не подлежали огласке. МИД ФРГ и иракские чиновники пока не подтвердили информацию о приговоре, отмечает издание.

По данным СМИ, иракские военные во время освобождения Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран. Среди прочего, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. из федеральной земли Саксония.

Школьница пропала летом 2016 года почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск. Позднее стало известно, что дело о пропаже Линды В., закрытое несколько недель назад, будет открыто в связи с вновь появившимися фактами.

По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей оказывается консульская помощь.

Ранее Генеральная прокуратура в Багдаде начала расследование в отношении четырех гражданок Германии, задержанных в Мосуле, которые, предположительно, примкнули к ИГ.

* Террористическая организация, запрещенная в России