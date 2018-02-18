Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья из окна многоэтажки во Львове, пострадавших нет, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

По данным полиции, в воскресенье утром женщина сообщила, что ее сосед, который живет на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. На место выехали полицейские.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Полиция решает вопрос о привлечении мужчины к ответственности, оружие у него изъяли.