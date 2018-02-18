Делегация из ФРГ и Норвегии посетит ДНР в понедельник, заявили в республике

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Делегация политических деятелей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии посетит ДНР в понедельник, сообщили в воскресенье в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую народную республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве уточнили, что основная цель визита — это "развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР". В составе делегации председатель фракции партии Левые в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель общественной организации "Народная дипломатия" в Норвегии Хендрик Вебер, а также представители гуманитарных организаций "Asorix e.V" и "Счастливые дети Германии".