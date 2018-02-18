Украина запретила въезд в страну гражданину Сирии из-за посещения Крыма

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданину Сирии из-за посещения Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В одном из портов Николаева во время оформления судна, которое пришло из Италии под флагом Того, пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно посещавшего Крым. В 2016 году иностранец дважды пересекал временно закрытый пункт пропуска "Севастополь" на другом судне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданину Сирии запретили въезд на Украину сроком на три года.