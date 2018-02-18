Американский сенатор оценил роль Китая в решении ситуации с КНДР

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Китай должен играть ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, заявил член сенатского комитета по международным делам США Джеймс Риш.

"Я хочу отметить роль Китая в этой ситуации. Китай играет ключевую роль, потому что КНДР не будет слушать США, не будет слушать кого бы то ни было, кроме Китая. У Пекина были хорошие отношения с отцом и дедом нынешнего лидера, сегодня ситуация не такая. Но все же из-за торговых отношений Китай может контролировать ситуацию. И у них есть возможность сделать что-то гораздо большее, чем можем мы", — сказал Риш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".

Ранее Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

США отвергли этот план.

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