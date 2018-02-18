Иранские власти уточнили, сколько человек было на борту упавшего самолета

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета, потерпевшего крушение в центральной части страны, находились 66 человек, сообщает агентство Tasnim.

По словам Боруджерди, в самолете находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Авиакомпания Aseman Airlines подтвердила крушение воздушного судна.

О других крупных авиакатастрофах в мире в 2015-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>

По данным СМИ, самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров спустя 50 минут с начала полета. Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. Причина происшествия не известна.

Подробнее о крушении пассажирского самолета в Иране читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>