Илон Маск показал свой "космический" тостер

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию своего нового тостера в форме шлема Дарта Вейдера из киносаги режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны".

"Мой новый тостер", — подписал Маск запись в социальной сети.

Примечательно, что тостер оставляет на приготовленном хлебе надпись Star Wars (Звездные войны — прим.ред.).

Многие пользователи Instagram признались, что у них есть точно такой же тостер. Другие же предложили Маску запустить бытовой прибор в космос по примеру кабриолета Tesla Roadster, отправленного на ракете-носителе Falcon Heavy.