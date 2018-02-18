Глава Пентагона обсудил с премьером Грузии региональную безопасность

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашили и грузинским министром обороны Леваном Изорией, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Уточняется, что целью встречи было "обсуждение вопросов обороны и региональной безопасности".

"Министр Мэттис обсудил значительный прогресс в проведении военных реформ в Грузии и помощь США в обеспечении безопасности вооруженных сил Грузии, в том числе продолжающееся партнерство в целях повышения боеготовности Грузии", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Общаясь с журналистами на борту самолета, который после конференции направлялся в Вашингтон, Мэттис упомянул встречу с руководством Грузии и Украины, отметив, что США поддерживают суверенитет и независимость двух стран.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила ранее, что глава Пентагона обсудил с лидером украинского государства ситуацию в Донбассе и необходимость размещения в регионе миротворческой миссии ООН.