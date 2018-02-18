Глава МВД Мексики проходит медобследование после падения вертолета

МЕХИКО, 18 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете в субботу лег в больницу на медицинское обследование после падения вертолета, на котором он летел, сообщило министерство.

Трагедия произошла вечером в пятницу в штате Оахака, когда Наваррете вместе с губернатором Алехандро Муратом совершали облет пострадавших от сильного землетрясения районов. Чиновники травмированы не были, однако погибли 14 человек, находившиеся на земле в месте падения, включая двух детей.

"МВД сообщает, что министр Альфонсо Наваррете проходит медицинское обследование после воздушного инцидента… в Оахаке. Ожидается, что на следующей неделе он посетит родственников погибших в этом трагическом происшествии, чтобы выразить им свои самые искренние соболезнования", – говорится в сообщении министерства в Twitter.