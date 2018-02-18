В секторе Газа сообщили о двух пострадавших от авиаудара Израиля

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Двое палестинцев получили ранения в результате авиаударов ВВС Израиля по позициям исламистского палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает агентство Маан.
Как отмечает агентство, министерство здравоохранения в Газе подтвердило прибытие двух пострадавших с ранениями средней степени тяжести в больницу Абу Юсуф ан-Наджар в палестинском городе Рафах.
Агентство также сообщает о повреждении домов мирных жителей, проживающих неподалеку от позиций ХАМАС в секторе Газа.