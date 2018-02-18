В Совфеде прокомментировали доклад Мюллера о "вмешательстве" в выборы в США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве 13 россиян в выборы в США, заявив, что это было бы смешно, если бы не озвучивалось на полном серьезе на весь мир.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, сговора с РФ нет.

"Вы можете себе представить более мощный пиар для России, которая в этом случае становится демиургом, управляющим миром? Ибо в ответ на насмешливые сравнения ВВП, военных потенциалов, ценностей и альянсов оказалось, что достаточно подготовить 13 человек и добиться своих целей… ну, конечно, это было бы смешно, если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир", — написал он в Facebook.

По словам сенатора, из этого можно сделать вывод, что политический класс США очень низкого мнения о собственных народе, демократии и ее институтах.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".