Вывести из строя систему оповещения в ЛНР пытались при помощи гранатомета

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Диверсанты пытались вывести из строя систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК) самопровозглашенной Луганской народной республики с помощью ручного противотанкового гранатомета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили диверсионный акт на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК) ЛНР в Луганске.

"В ходе проведения совместных с МВД ЛНР оперативно-розыскных мероприятий установлено, что диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР. Взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26 (22)", — сообщили в ведомстве.

Министерство на своем официальном сайте опубликовало фоторобот подозреваемого в диверсии. По данным ведомства, к ней может быть причастен мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. В МГБ призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщать правоохранителям.