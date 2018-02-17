В США оценили российско-американское сотрудничество по борьбе с терроризмом

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Пример сотрудничества России и США по предотвращенному в декабре прошлого года теракту в Санкт-Петербурге закладывает фундамент для сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом, заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс.
Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила в Петербурге деятельность сторонников ИГ*, планировавших осуществить теракт 16 декабря.
В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря были задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.
По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* Евгений Ефимов с пособниками планировал совершить теракт в Казанском соборе.
Трамп заявил Путину, что спецслужбы США были рады помочь предотвратить теракт в Санкт-Петербурге, и позвонил директору ЦРУ Майку Помпео, чтобы передать ему поздравления российского лидера. Также Трамп и Путин подчеркнули, что предотвращение теракта — это позитивный пример сотрудничества двух стран, сообщили в американской администрации.
*Запрещенная в России террористическая организация