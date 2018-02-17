В ЛНР восстановили систему оповещения, выведенную из строя диверсантами

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Специалисты министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Луганской народной республики завершили работы по восстановлению системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, частично выведенную из строя неизвестными лицами, сообщил РИА Новости первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности ЛНР предотвратили диверсионный акт на территории государственной телерадиокомпании (ГТРК) ЛНР в Луганске. По данным ведомства, неизвестные пытались вывести из строя систему оповещения жителей республики о чрезвычайных ситуациях.

"В течение короткого времени министерством связи все было восстановлено. Мы сегодня реально оцениваем риски, и система оповещения, естественно, будет находиться под серьезным контролем", — заявил Першиков.

Первый замминистра выразил уверенность, что в скором времени причастные к диверсии лица будут наказаны. Первый замминистра уточнил, что в данных условиях исправность подобной системы оповещения, а также работа информресурсов имеет огромное значение.

"Здесь можно говорить также о попытке вывести из строя информационные каналы, так как рядом проходили коммуникации на нашу телевизионную вышку, коммуникации информационных каналов, каналов телевидения и каналов связи", — добавил собеседник агентства.