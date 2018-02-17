В ЛНР восстановили систему оповещения, выведенную из строя диверсантами

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Специалисты министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Луганской народной республики завершили работы по восстановлению системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, частично выведенную из строя неизвестными лицами, сообщил РИА Новости первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
"В течение короткого времени министерством связи все было восстановлено. Мы сегодня реально оцениваем риски, и система оповещения, естественно, будет находиться под серьезным контролем", — заявил Першиков.
Первый замминистра выразил уверенность, что в скором времени причастные к диверсии лица будут наказаны. Первый замминистра уточнил, что в данных условиях исправность подобной системы оповещения, а также работа информресурсов имеет огромное значение.
"Здесь можно говорить также о попытке вывести из строя информационные каналы, так как рядом проходили коммуникации на нашу телевизионную вышку, коммуникации информационных каналов, каналов телевидения и каналов связи", — добавил собеседник агентства.