В США заявили о готовности начать диалог по кибербезопасности с Россией

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США хотели бы запустить диалог по кибербезопасности с РФ, если Москва искренне настроена на прекращении этой сложной формы шпионажа, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы бы хотели иметь кибердиалог, если Россия искренне настроена на прекращении сложной формы шпионажа, которую можно назвать современной формой "маскировки", использующей современные технологии", — сказал Макмастер.

Макмастер добавил, что думает, что "этот день придет".

Макмастер добавил, что думает, что "этот день придет", так как США могут "все лучше и лучше выявлять источники шпионажа и подрывной деятельности".

По его словам, в прошлом было технически сложно выявлять источники, но сейчас это стало проще, вся информация доступна общественности.