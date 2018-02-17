МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия надеется, что Брюссель не допустит превращения программы "Восточное партнерство" в русофобский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что они (обещания — ред.) будут выполнены и что попытки направить этот проект в русофобское русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в Европе через призму "игры с нулевой суммой" крайне опасно", — сказал Лавров.
Программа ЕС "Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.