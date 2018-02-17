Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия надеется, что Брюссель не допустит превращения программы "Восточное партнерство" в русофобский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он напомнил, в свое время России обещали, что "Восточное партнерство" не направлено против интересов России.

"Рассчитываем, что они (обещания — ред.) будут выполнены и что попытки направить этот проект в русофобское русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в Европе через призму "игры с нулевой суммой" крайне опасно", — сказал Лавров.

Программа ЕС "Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.